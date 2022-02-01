SpaceX запустила на орбиту итальянский спутник

Первоначально запуск планировался в четверг, 27 января, но плохая погода вынудила компанию приостановить работу на три дня, сообщает Корреспондент.

Компания SpaceX запустла на орбиту итальянский спутник второго поколения CSG-2 программы Cosmo-SkyMed.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 со спутником Cosmo-SkyMed второго поколения FM2 (CSG-2) стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник, 31 января, в 18:11 по восточному стандартному времени.

Первоначально SpaceX планировала запустить миссию в четверг, 27 января, но плохая погода вынудила компанию приостановить работу на три дня.

Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на мысе Канаверал через восемь минут после старта. Вторая ступень вывела CSG-2 на орбиту через 60 минут после запуска.

Программа Cosmo-SkyMed финансируется Итальянским космическим агентством, Министерством обороны Италии и Министерством образования Италии.

Система состоит из двух спутников, которые предназначены для наблюдения за Землей.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun — SpaceX (@SpaceX) January 31, 2022