В ЕС начали действовать новые правила для цифровых COVID-сертификатов

В странах Евросоюза с 1 февраля вступили в силу новые правила использования цифровых COVID-сертификатов, в частности установлен предельный срок действия этого документа, который может использоваться в течение 270 дней после завершения основного курса вакцинации. Список новых правил обнародован на сайте Европейской Комиссии, сообщает Укринформ.

«С 1 февраля начинают действовать новые правила, устанавливающие стандартный период годности в 270 дней для цифровых COVID-сертификатов ЕС, используемых для поездок в рамках Евросоюза. Согласно новым правилам, определенным в Делегированном акте Европейской Комиссии от 21 декабря 2021 года, страны-члены должны принимать сертификаты о вакцинации в период 270 дней (9 месяцев) после завершения главного курса вакцинации» , - говорится в документе.

Соответственно, этот срок отсчитывается со дня первой прививки (для вакцин, требующих одну дозу), или с момента второй прививки (для вакцин, требующих введения двух последовательных доз). Учитывается также первая и единственная прививка любой вакциной, которую человек получил после выздоровления от COVID-19 для продолжения приобретенного иммунитета.

Как отмечается в документе, страны-члены не должны устанавливать разные сроки действия цифровых COVID-сертификатов ЕС для их использования при организации путешествий в рамках Европейского Союза.

При этом, по крайней мере, в настоящее время действие «стандартного срока» действия цифровых COVID-сертификатов ЕС в 270 дней не распространяется на сертификаты, удостоверяющие получение бустерной (дополнительной) дозы вакцины. При этом эксперты ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости) и ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) будут продолжать мониторинг эффективности вакцин для того, чтобы определить, необходимы ли дальнейшие уточнения относительно срока действия таких сертификатов.

Как указывается, вышеприведенные правила касаются только использования цифровых COVID-сертификатов ЕС для организации путешествий. Национальные органы власти в странах-членах ЕС могут устанавливать собственные правила использования этих документов для внутренних целей (например, для допуска на публичные мероприятия или в заведения питания), но при этом должны признавать правила их действия, установленные на общеевропейском уровне.