Налоговая подала в суд на Аркадия Укупника из-за незаконного обогащения

У исполнителя песни " Я никогда на тебе не женюсь" возникли проблемы с налоговой из-за ковидной помощи, сообщает Сегодня.

В 2020 году Аркадий Укупник получил от государства ковидную помощь в размере 15 тысяч рублей (5 500 гривен) как индивидуальный предприниматель. Как пишет Telegram-канал Mash налоговая провела проверку и заявила, что певец предпринимательскую деятельность не ведет.

Налоговая подала на Укупника в суд заявив, что 15 тысяч рублей являются не помощью, а незаконным обогащением. Однако иск был отклонен.