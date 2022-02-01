Европа без российского газа: блеф или новая экономическая реальность

Несмотря на заявления европейских чиновников, взять и отказаться от российского газа ЕС не сможет ни в текущем, ни в следующем году. Это плохая новость для Украины. А хорошая новость заключается в том, что инфраструктурные проекты, которые уже сейчас находятся на финальных стадиях реализации, могут сократить зависимость Европы от российского газа на треть за год, пишет Тарас Паньо, Depo.ua.

За прошедшие месяцы украинцы услышали немало ободряющих слов со стороны ЕС, а Кремль наслушался немало угроз в отношении "убийственных", "разрушительных" и "невиданных" санкций.

Но на фоне этих дипломатических словесных конструкций заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заметно выделяется.

"Мы готовы на случай неудачи дипломатии, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставки газа на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки", — сообщил Боррель в своем блоге.

Это заявление прозвучало достаточно неожиданно. В первую очередь потому, что, по информации Reuters, на днях сотрудники Госдепартамента США и советник президента страны по глобальной энергобезопасности Амос Хокстайн провели конфиденциальные переговоры с представителями нескольких международных энергетических компаний. Во время которых ненавязчиво интересовались, можно ли компенсировать поставки российского газа в Европу в случае, если начнется полномасштабный конфликт. Результат этих переговоров был неутешительным. Поскольку одномоментно взять — и найти способ поставлять в Европу 170 миллиардов кубов, которые ежегодно закупаются на России, похоже, невозможно.

Если учесть, что регазифицированный груз одного современного супертанкера — это чуть меньше 100 миллионов кубометров, то для замещения российского экспорта требуется 1800 заполненных танкеров. Конечно, сейчас в мире около 600 газовозов — но их широко используют, в первую очередь, в Азии. Вторым лимитирующим фактором является недостаточное количество приемных терминалов для получения сжиженного газа в портах. Конечно, сейчас в ЕС строится около полудесятка новых терминалов — в частности, в Греции, Польше, на Кипре, в Хорватии и Ирландии. Но, учитывая, что мощность терминалов тоже колеблется в пределах 5-10 миллиардов кубометров в год, перекрыть российский экспорт они тоже не способны. Тем более что вступят в строй новые терминалы не раньше середины текущего — начала следующего года.

Еще есть свежий газопровод Baltic pipeline, по которому в Польшу каждый год должно прибывать 10 миллиардов кубов норвежского шельфового газа. Но и он погоды не сделает.

Конечно, недавно танкеры со сжиженным газом из США заметно просадили цены на голубое топливо в Европе. Но тогда речь шла не о полной замене российского газа, а о компенсации перекрытого Россией газопровода "Ямал-Европа", посредством чего Кремль пытался заставить Берлин немедленно запустить "Северный поток-2". Но одно дело – перекрыть 5-10% дефицита, а другое – взять на себя все поставки. И никакие конфиденциальные переговоры с руководством Катара или Азербайджана, успехами в которых хвастаются европейские чиновники, здесь не помогут.

Впрочем, несмотря на печальный факт, что Европа без российского газа пока обойтись не может, вся история освещает и один положительный момент. Поскольку вышеперечисленные инфраструктурные проекты профинансированы, а большинство из них будет завершено до конца этого года, то более чем вероятным является сокращение потребления Европой российского газа на 25-35%. То есть, если Россия откажется от агрессии в отношении Украины, то к европейским терминалам вполне смогут приходить и СПГ-танкеры с российским газом, наполнять которые "Газпром" планирует в Арктике. Но в случае если "хозяин бензоколонки" вздумает делать резкие движения, замена поставщика перестанет быть чем-то экстраординарным. Поскольку танкеры предлагают гораздо большую гибкость, чем газопроводы.

А Украине, учитывая специфику наших отношений с Россией, и, вероятно, скорый избыток газа из терминалов и Baltic pipeline в Польше, следовало бы предпринимать конкретные шаги не только для покупки российского газа у европейских компаний-посредников, но и адаптировать газовую инфраструктуру к новой реальности.