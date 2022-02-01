Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю начальника Управления госохраны Украины экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ноябре 2021 года ему было доложено о подозрении в дезертирстве.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории АР Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления госохраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время органом досудебного расследования получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.