Сумма на счету Госказначейства за месяц выросла в 2 раза

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2022 года составил 33,9 млрд грн, что более чем в 2 раза, или на 18,2 млрд грн, превышает показатель прошлого месяца (15,7 млрд грн), сообщает УНИАН.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, при этом текущий остаток на 23% больше показателя на 1 февраля прошлого года (27,5 млрд грн).

Единый казначейский счет:

Единый казначейский счет (ЕКС) - счет, открытый Государственному казначейству Украины в Нацбанке для учета средств и осуществления расчетов в системе электронных платежей НБУ.

Остатки на едином казначейском счете - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.

Предыдущие показатели:

Остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2020 года составил 17,547 миллиарда гривень, что в 3 раза меньше показателя месяцем ранее, но при этом в 1,8 раза больше показателя на начало 2019 года.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2020 года составил 15,1 миллиарда гривень, что на 28,8% меньше показателя месяцем ранее (21,3 миллиарда гривень).

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2022 года составлял 15,672 млрд грн, что на 18 млрд грн, или на 53%, меньше показателя прошлого месяца (33,701 млрд грн).