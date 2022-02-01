Ученые зафиксировали два рекорда среди молний

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили о двух рекордсменах среди молний. Первая подтвердила свой статус продолжительностью, другая же - длиной, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Что с предыдущими рекордами?

В 2012 году титул самой длинной по времени вспышки принадлежал молнии, которая пронеслась Францией. Вспышке длиной 321 км, которая была зафиксирована над Оклахомой в 2007 году - принадлежал другой рекорд.

Следующий рекорд по дальности был установлен уже над Бразилией в 2018 году. Тогда же молния пронеслась на расстоянии 709 километров. Рекордная вспышка была установлена над Северной Аргентиной 4 марта 2019 года. В тот день молния продолжалась в течение 16,73 секунды.

Дважды ударяют в одно и тоже место

Новые рекорды были установлены в местах, которые подвержены молний.

В 2020 году в Уругвае и северной части Аргентины был зафиксирован новый всемирный рекорд: продолжительность вспышки составила аж 17,102 секунду. Зато Соединенные Штаты Америки вернули свой предыдущий титул - в апреле 2020 года ВМО зарегистрировали молнию длина которой составляла 768 километров.

В ВМО отметили, что новые рекорды отнюдь не связаны с изменениями климата Земли. В частности, "молниеносные" достижения были зафиксированы благодаря спутникам, которые оборудованы специальными устройствами для наблюдения за молниями.