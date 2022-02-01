Сорос призвал к смене политического руководства Китая

Американский миллиардер и основатель "Фонда открытого общества" Джордж Сорос за три дня до открытия Олимпиады в Пекине призвал Запад склонить Китай к смене руководства, то есть добиться, чтобы Си Цзиньпин покинул пост главы китайского государства, сообщает Страна.UA.

Об этом Сорос заявил во время лекции для Стэнфордского университета, отрывок из которой опубликован в его Twitter.

По мнению Сороса, международное сообщество должно склонить Китай к смене политического режима.

"Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении" , - сказал Сорос.

По словам Сороса, Китай на сегодняшний день стал "самым могущественным авторитарным государством в мире".

При этом, как уверяет Сорос, Си Цзиньпин, в отличие от бывшего руководителя Китая Дэна Сяопина, действительно верит в коммунизм и считает Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами.

При этом конкретный механизм как сделать так, чтоб Си Цзиньпин покинул свой пост, Сорос не описывает.