Врачи ответили, вредны ли обезболивающие препараты

Боль – это ощущение, которое возникает в ответ на сильное раздражение нервной системы. Каждый человек в мире сталкивался с ней в какой-то период своей жизни. Она может быть кратковременной или хронической, а также свидетельствовать о развитии многих заболеваний. Обычно при ее возникновении мы привыкли пользоваться обезболивающими препаратами, не заботясь о составе или противопоказаниях, сообщает Обозреватель.

Возникновение болевого ощущения – процесс сложный, поэтому не существует единственной таблетки, которая помогала бы одинаково его утолять.

Доказательная медицина не могла бы существовать без обезболивающих препаратов, ведь именно они помогают облегчить дискомфорт, вызванный травмой, болезнью, хирургическим вмешательством или хроническим недугом. Как видим, можно насчитать множество состояний, при которых необходимы анальгетики, но было бы большой ошибкой использовать их бесконтрольно, ведь это может только навредить.

Какие бывают обезболивающие?

Современная фармакологическая область предлагает разнообразные средства для облегчения боли. Большинство из них круглосуточно продаются в аптеках, однако для некоторых обязательно необходимо иметь рецепт врача. Свободный доступ к препаратам не освобождает от консультации со специалистом, ведь механизм действия анальгетиков может отличаться, то есть средство от нервной боли не может использоваться для облегчения симптомов артрита.

К безрецептурным анальгетикам относятся:

Препараты слабого действия (например, на основе ибупрофена) и ацетаминофен. Такие лекарства предназначены для облегчения кратковременной головной или мышечной боли, менструальных спазмов, при незначительных растяжениях связок и т.д.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они снижают продуцирование веществ, которые раздражают нервные окончания и вызывают воспаление и боль.

Средства местного использования. Выпускаются в форме кремов, гелей, пластыря и т.д. и наносятся непосредственно на пораженный участок. Подобные лекарства содержат в своем составе аспирин, лидокаин или капсаицин, позволяющие при использовании блокировать болевые рецепторы в головном мозге.

Для следующего перечня анальгетиков требуется рецепт:

Миорелаксанты. Позволяют снизить болевые ощущения в напряженных мышцах за счет успокаивающего действия на центральную нервную систему, а также снять спазмы.

Антидепрессанты. Такие препараты лучше работают при хронической боли, в том числе и мигрени. Наибольшее обезболивающее действие оказывают трициклические препараты, уменьшающие передачу боли через спинной мозг.

Стероиды. Кортикостероиды – сильные противовоспалительные препараты. Как и нестероидные препараты, они не дают организму вырабатывать вещества, вызывающие боль и воспаление. Такое лекарство назначают при мигрени, болях в спине и тяжелом течении артрита.

Опиоиды. Составляют группу сильнейших анальгетиков на основе наркотических веществ, в частности морфина или кодеина. Такие препараты изменяют реакцию вашего мозга на болевые ощущения. Поскольку опиоиды вызывают привыкание организма, врачи назначают их избирательно при сильной хронической боли и на время.

Основная разница между безрецептурными противовоспалительными и опиоидными препаратами состоит в том, что при приеме первых увеличение дозировки не вызывает улучшения обезболивающего действия, тогда как использование наркотических анальгетиков позволяет увеличивать дозу при усилении боли, помня при этом о возможных побочных эффектах.

Могут ли обезболивающие быть вредными?

Любое лекарство, даже находящееся в свободной продаже, имеет определенные показания и должно приниматься только после консультации с врачом. Только в таком случае оно работает для решения конкретной проблемы и при этом не вредит другим системам организма. В случае несоблюдения этого правила анальгетики могут негативно влиять на организм.

Так, бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов связан с риском развития язвы желудка и кровотечения, а также проблем с сосудами, включая сердечный приступ или инсульт. В то же время кортикостероиды при длительном употреблении могут приводить к надпочечной недостаточности, атеросклерозу, катаракте и глаукоме, повышать уровень сахара и кровяное давление, подавлять иммунную систему и т.д.

Миорелаксанты часто вызывают сонливость, спутанность сознания и потерю равновесия. К такому же состоянию могут приводить и седативные препараты, особенно в сочетании с алкоголем или другими лекарствами. Также с осторожностью к ним должны отнестись люди с болезнями печени.

Антидепрессанты вызывают сухость во рту, проблемы с мочеиспусканием и запоры, могут привести к ускорению сердцебиения и снижению артериального давления, вызвать усталость, а также привести к появлению суицидальных мыслей.

Частый прием опиоидов вызывает запор, тошноту и седативный эффект. В долгосрочной перспективе употребление подобных препаратов способно приводить к сексуальной дисфункции и вызывать зависимость, а случайная передозировка может закончиться смертью.

Даже привычные для нас анальгетики – совсем не игрушка. Боль – только симптом какого-либо заболевания, которое мы утоляем обезболивающими препаратами на время вместо того, чтобы установить и лечить саму причину. Своевременное обследование и соблюдение рекомендаций позволит назначить нужное и действенное средство, которое избавит вас от боли надолго.