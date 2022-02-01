Перечислены скрытые возможности iPhone

Обновление iOS 15.3 добавило в iPhone несколько новых функций, которые остались незамеченными пользователями. Об этом пишет портал New York Post, сообщает Газета.ru.

Одна из них – возможность перенести адресную строку Safari. Недавно Apple расположила адресную строку внизу экрана – ранее поиск находился в верхней части дисплея. В новой версии ОС компания добавила возможность вернуть адресную строку на прежнее место. Для этого пользователю необходимо нажать на символ aA, и затем выбрать пункт «Показать верхнюю адресную строку».

Также в новой версии iOS появилась возможность быстро делиться фотографиями. Теперь пользователь может удерживать палец на изображении, после чего, не отпуская его, перетащить в нужный чат.

Отмечается, что таким образом можно переместить несколько фотографий одновременно.

С выходом iOS 15.3 в iPhone также появился инструмент для сканирования текста с предметов. Пользователь может навести камеру iPhone на объект и скопировать текст с него. Для этого необходимо нажать на индикатор, который появится в правом нижнем углу дисплея.