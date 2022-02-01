Под угрозой "красной" зоны еще 9 областей
В Украине может расшириться "красная" зона карантина. Ужесточить карантин могут в 9 областях уже на этой неделе. Об этом рассказал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), передает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
"Уже на этой неделе ожидается вход в "красный" уровень эпидопасности 9 регионов: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области", - отметил эксперт.
За прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 выросло на 75%, госпитализаций – на 34%. Летальность в Украине уменьшилась в 4 раза: 0,5% против 2%, которые были в начале "Дельта"-волны.
Ограничения "красной" зоны карантина
Запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников.
Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.