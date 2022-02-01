Украина увеличила импорт продуктов питания: что и где покупаем

В 2021 году Украина импортировала агропродукции на 8,2 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2020 году, сообщает УНИАН.

По словам заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николая Пугачева, страны – члены ЕС в прошлом году удержали свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

"Стоимость поставок из Европы увеличилась с 3554 млн долл. в 2020 году до 4217 млн долл. в 2021 году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%" , - отметил эксперт.

Вместе с тем, объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 1533 млн долл. (18,7%), Латинской Америки - 634 млн долл. (7,8%), СНГ - 343 млн долл. (4,2%) и Африки - 342 млн долл. (4,2%).

"Начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму 883 млн долл. США, что почти на 7% превысило ее показатель 2020 года в 828 млн долл." , - сообщил Пугачев.

Кроме Польши, весомую роль в отечественном импорте играли: Германия (586 млн долл.), Италия (586 млн долл.), Турция (520 млн долл.), Франция (351 млн долл.), Нидерланды (334 млн долл.), Индонезия( 328 млн долл.), Норвегия( 314 млн долл.), Соединенные Штаты Америки (288 млн долл.), Испания( 264 млн долл.).

"Неожиданностью 2021 года стала Индонезия, которая попала в топ-10 поставщиков агропродукции в Украину и заняла седьмое место в списке, вытеснив из него Китай. Всего на эти 10 стран в прошлом году пришлось более 54% всего импорта" , - подчеркнул эксперт.

По его словам, около 59% стоимости импорта агропродукции в Украину составили: рыба и морепродукты (874 млн долл.); плоды, ягоды и орехи (835 млн долл.); алкогольные и безалкогольные напитки (719 млн долл.); табачные изделия (602 млн долл.); различные пищевые продукты (559 млн долл.); какао-продукты (442 млн долл.); масла (378 млн долл.); семена и плоды масличных культур (376 млн долл.).

Внешняя торговля:

С начала 2021 года Украина увеличила внешнюю торговлю аграрной продукцией, а больше всего украинского продовольствия закупили страны Азии.

Украина в январе-сентябре 2021 года увеличила импорт агропродукции до $5,7 млрд, что на $0,9 млрд или на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.