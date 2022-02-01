Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов

Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов
Фото: Pixabay

В ведущих европейских чемпионатах 31 января закрылось зимнее трансферное окно, во время которого футболисты могли сменить клуб. Трансфер украинца Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон стал одним из самых дорогих, сообщает 24 Канал.

В рейтинге топовых зимних переходов по версии Transfermarkt Виталий Миколенко оказался на 18-м месте. Эвертон заплатил Динамо за украинца 23,5 миллиона евро.

Номинально трансфер украинского футболиста седьмой самый дорогой этой зимой.

Топовые трансфер зимнего окна

  1. Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус) – 81,60 миллионов евро
  2. Ферран Торрес (из Манчестер Сити в Барселону) – 55 миллионов евро
  3. Луис Диас (из Порта в Ливерпуль) – 45 миллионов евро
  4. Бруну Гимарайнш (из Лиона в Ньюкасл) – 41,10 миллиона евро
  5. Танги Ндомбеле (из Тоттенхэма в Лион) – аренда с правом выкупа
  6. Робин Гозенс (из Аталанты в Интер) – аренда с обязательным выкупом
  7. Антони Марсьяль (с Манчестер Юнайтед в Севилью) – аренда
  8. Крис Вуд (из Бернли в Ньюкасл) – 30 миллионов евро
  9. Люка Динь (из Эвертона в Астон Виллу) – 30 миллионов евро
  10. Деян Кулусевский (из Ювентуса в Тоттенхэм) – аренда за 10 миллионов евро
  11. Виталий Миколенко (из Динамо в Эвертон) – 23,50 миллиона евро

Миколенко перешел в Эвертон

  • Английский Эвертон в первый день 2022 объявил о трансфере Виталия Миколенко из Динамо.
  • Украинец заключил контракт с "ирисками" до 2026 года. Миколенко стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. За "ирисок" защитник будет играть под 19-м номером.
  • В футболке нового клуба Миколенко провел два матча.
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