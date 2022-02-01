Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов

В ведущих европейских чемпионатах 31 января закрылось зимнее трансферное окно, во время которого футболисты могли сменить клуб. Трансфер украинца Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон стал одним из самых дорогих, сообщает 24 Канал.

В рейтинге топовых зимних переходов по версии Transfermarkt Виталий Миколенко оказался на 18-м месте. Эвертон заплатил Динамо за украинца 23,5 миллиона евро.

Номинально трансфер украинского футболиста седьмой самый дорогой этой зимой.

Топовые трансфер зимнего окна

Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус) – 81,60 миллионов евро Ферран Торрес (из Манчестер Сити в Барселону) – 55 миллионов евро Луис Диас (из Порта в Ливерпуль) – 45 миллионов евро Бруну Гимарайнш (из Лиона в Ньюкасл) – 41,10 миллиона евро Танги Ндомбеле (из Тоттенхэма в Лион) – аренда с правом выкупа Робин Гозенс (из Аталанты в Интер) – аренда с обязательным выкупом Антони Марсьяль (с Манчестер Юнайтед в Севилью) – аренда Крис Вуд (из Бернли в Ньюкасл) – 30 миллионов евро Люка Динь (из Эвертона в Астон Виллу) – 30 миллионов евро Деян Кулусевский (из Ювентуса в Тоттенхэм) – аренда за 10 миллионов евро Виталий Миколенко (из Динамо в Эвертон) – 23,50 миллиона евро

Миколенко перешел в Эвертон