Миколенко вошел в топ-20 самых дорогих зимних трансферов
В ведущих европейских чемпионатах 31 января закрылось зимнее трансферное окно, во время которого футболисты могли сменить клуб. Трансфер украинца Виталия Миколенко из Динамо в Эвертон стал одним из самых дорогих, сообщает 24 Канал.
В рейтинге топовых зимних переходов по версии Transfermarkt Виталий Миколенко оказался на 18-м месте. Эвертон заплатил Динамо за украинца 23,5 миллиона евро.
Номинально трансфер украинского футболиста седьмой самый дорогой этой зимой.
Топовые трансфер зимнего окна
- Душан Влахович (из Фиорентины в Ювентус) – 81,60 миллионов евро
- Ферран Торрес (из Манчестер Сити в Барселону) – 55 миллионов евро
- Луис Диас (из Порта в Ливерпуль) – 45 миллионов евро
- Бруну Гимарайнш (из Лиона в Ньюкасл) – 41,10 миллиона евро
- Танги Ндомбеле (из Тоттенхэма в Лион) – аренда с правом выкупа
- Робин Гозенс (из Аталанты в Интер) – аренда с обязательным выкупом
- Антони Марсьяль (с Манчестер Юнайтед в Севилью) – аренда
- Крис Вуд (из Бернли в Ньюкасл) – 30 миллионов евро
- Люка Динь (из Эвертона в Астон Виллу) – 30 миллионов евро
- Деян Кулусевский (из Ювентуса в Тоттенхэм) – аренда за 10 миллионов евро
- Виталий Миколенко (из Динамо в Эвертон) – 23,50 миллиона евро
Миколенко перешел в Эвертон
- Английский Эвертон в первый день 2022 объявил о трансфере Виталия Миколенко из Динамо.
- Украинец заключил контракт с "ирисками" до 2026 года. Миколенко стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. За "ирисок" защитник будет играть под 19-м номером.
- В футболке нового клуба Миколенко провел два матча.