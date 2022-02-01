В Индии анонсировали налог на доход от операций с криптовалютами

Власти Индии введут 30% налог на доход от операций с цифровыми активами в преддверии запуска цифровой рупии. Инициативу представила министр финансов страны Нирмала Ситхараман в ходе презентации годового бюджета, сообщает ForkLog.

«Наблюдается феноменальный рост транзакций с виртуальными цифровыми активами. Их масштабы и частота потребовали предусмотреть особый налоговый режим. […] Любой доход от передачи такого актива облагается налогом по ставке 30%. Не допускается никаких вычетов, за исключением стоимости приобретения», — прокомментировала чиновник.

По словам Ситхараман, CBDC «на базе блокчейна и других технологий» позволит перейти к более эффективной и дешевой системе управления национальной валютой, а также даст «большой толчок экономике». Запуск цифровой рупии ожидается в новом финансовом году, наступающем в апреле, добавила глава Минфина.