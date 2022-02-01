Врач объяснил главный недостаток ПЦР-тестирования при "Омикроне"
Штамм коронавируса "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути, поэтому ПЦР-тестирование его не выявляет, сообщает Лента.ру.
Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.
Медик пояснил, что у заразившегося "Омикроном" человека появляются боль в горле, осиплость голоса, недомогание и усталость.
Также, по словам инфекциониста, пациенты со штаммом "Омикрон" все чаще жалуются на расстройство кишечника и боль в пояснице.
"Если в квартире есть один заболевший с явными симптомами "Омикрона", и у кого-то из членов семьи появился просто насморк или просто недомогание, то однозначно у этого члена семьи тоже коронавирусная инфекция", – заявил Тимаков.