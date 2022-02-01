В Раде модернизуют систему для голосования – Корниенко

Верховная Рада намерена осуществить переоснащение системы для голосования народных депутатов Украины в сессионном зале, заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы стоим уже на пороге большой реформы парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". В частности, на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за определенных технических проблем" , - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он уточнил, что рассматриваются два подхода по модернизации системы для голосования, один из которых позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой пленарных заседаний.

По словам первого вице-спикера, техническое переоснащение парламента возможно только в период между сессиями.

"Ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер" , – отметил Корниенко.

Народный депутат также сообщил, что планируется замена кресел на рабочих местах народных депутатов. Он подчеркнул, что при модернизации парламента необходимо учесть историческую ценность здания Верховной Рады и осуществить необходимые работы без повреждения его архитектурной целостности.