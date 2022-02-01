"Двери будут открыты": премьер Польши о возможном наплыве беженцев из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что верит в возможность предотвратить вторжение России в Украину. Он добавил, что сегодня Польша не рассматривает возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу, но в случае необходимости "дверь в Польшу будет открыта", сообщает Левый берег.

"Я верю, что Москва опомнится и не начнет новую войну в Европе. Но если окажется иначе, двери в Польшу будут открыты… Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи в случае конфликта мы рассматриваем как очевидное" , — сказал Матеуш Моравецкий.

Он напомнил, что после начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году тысячи украинских семей приехали в Польшу.

"Поляков и украинцев объединяет близость культуры и языка, и это способствует принятию решений о поселении в Польше. По оценкам, сейчас в Польше может находиться до 1,5 миллиона граждан Украины. Они нашли свое место в польском обществе. Здесь работают и воспитывают своих детей. Украинцам рады в Польше" , — отметил он.

Моравецкий добавил, что не видит проблем и с потенциальным ростом трудовой миграции из Украины из-за непредсказуемой ситуации. Он отметил, что польская экономика активно растет, постоянно создаются новые рабочие места.