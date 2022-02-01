Ледники Гренландии разъедает изнутри: чем это обернется для планеты

Миссия NASA тщательно изучила береговую линию Гренландии и выяснила, что ледники тают в шесть или семь раз быстрее, чем всего 25 лет назад, сообщает Сегодня.

Если весь ледяной щит Гренландии растает, глобальный уровень моря поднимется примерно на 7,4 метра.

Данные собранные миссией OMG, показывают, что ледники подвергаются большему риску, чем кто-либо знал и тают в 2-4 раза быстрее, чем считалось ранее.

Ледник разъедает изнутри

В процессе исследования самолеты миссии налетали над Гренландией километраж, который позволил бы облететь земной шар более 13 раз.

Наблюдения из космоса не позволяли понять, насколько быстро тает лед: верхние слои тают относительное медленно, но глубже океан становится теплее и соленее.

Последнее исследование показало, что в глубине ледник разъедается более теплой водой, теряя лед в четыре-пять раз быстрее, чем на поверхности.

Оказалось, что примерно треть ледников Гренландии постепенно спускается в теплую воду – на них приходится половина потери льда материком.

Почему это не шутки

Поднятие уровня океана на 7,4 метра – это не просто факт, но и предвестник всемирной катастрофы.

Ученые даже составили карту, отмечающую (красным), какие зоны будут затоплены при поднятии уровня моря на 6 метров.