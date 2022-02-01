Валютный рынок вторника: ход торгов

В первый день февраля на межбанковском валютном рынке﻿ – сильные колебания. На старте торгов котировки безналичного доллара продолжили падение, начавшееся еще в прошлый четверг, и уже к 10 утра опустились до 28,255 гривен на покупке и 28,28 гривен на продаже.

Однако сегодня на помощь продавцам валюты оперативно вышел Национальный банк. Регулятор выкупил около 30 млн долларов по цене 28,29 гривен – и этого оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд вверх. Ближе к обеденному перерыву на рынке появились крупные покупатели валюты: в основном, это были компании-нерезиденты, в начале месяца конвертирующие полученные дивиденды. С их участием движение вверх стало еще более резвым: котировки поднялись до 28,435 гривен на покупке и 28,48 гривен на продаже.

Неспокойно было в первой половине дня и на наличном валютном рынке. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,28-28,30 гривен. К 10 утра в Киеве начали появляться предложения купить доллар по 28,20 гривен. Но как только на межбанке начался рост, ценники на продажу резко пошли вверх. К обеденному перерыву доллар подорожал до 28,40 гривен – на 20 копеек от утренних минимумов.

Евро на FOREX продолжил вчерашний рост и к моменту написания статьи поднялся до отметки 1,1274 доллара. Это на 154 пункта выше годового минимума, установленного 28 января. Дорожает и наличный евро: еще утром его можно было купить по 31,77-31,80 гривен, а к обеду ценники переписали на 31,90, а местами, - даже на 32,00 гривен. При этом сами операторы валютного рынка признаются, что роста спроса нет. «Переписываем таблички вслед за межбанком» , - сообщил порталу «Курс Украины» представитель крупной сети столичных обменных пунктов.

Российский рубль утром вторника растет и уже достиг 76,60 за доллар накануне предстоящего сегодня телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Наличный рубль, который в течение двух недель демонстрировал стабильность, немного подешевел: в столице появились предложения по 3,64 гривны за 10 рублей, а по 3,65-3,67 гривны можно найти любую сумму.

Дешевеет и польский злотый. Сегодня в столице его можно купить по 6,95-7 гривен.