В Украине отменят призыв на срочную военную службу

В Украине будет отменен призыв на срочную военную службу. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины подписал Указ № 36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии".

Документ предусматривает постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе. В частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.