Старый мировой порядок разрушается – CNN

Это запутанное время для США, когда американское правительство объясняет, с одной стороны, почему пора вывести войска из Афганистана, и с другой, почему нужно стать на защиту Украины от угрозы вторжения России, сообщает Зеркало недели.

Вашингтон в последнее время не желает вмешиваться в дела других стран. НАТО чувствует напряжение. Автократии, такие как Россия и Китай, становятся все смелее и действуют как союзники. Глобальная роль Америки испытывается по-новому, говорится в статье CNN.

Восточная Европа

Спустя 30 лет после распада Советского Союза Россия маневрирует, расширяя давление на Украину, одну из бывших республик СССР. Расширение НАТО стало "угрозой" в глазах президента России Владимира Путина.

Администрация президента США Джо Байдена привела 8 500 американских военнослужащих в повышенную боевую готовность для потенциального развертывания в Восточной Европе как сдерживающий фактор для агрессии России и гарантию поддержки для стран НАТО.

Западная Европа

Чтобы объединить союзников по НАТО против России, США также играют роль энергетического посредника в поисках гарантий получения топлива с Ближнего Востока и Азии, чтобы уменьшить влияние РФ как главного поставщика газа в Германию.

Азия

Китай тестирует автономию Тайваня неоднократными миссиями воздушных сил вблизи острова, который Пекин давно планирует вернуть под свой контроль. Наиболее яркое "вторжение" в воздушное пространство Тайваня со стороны Китая в этом году произошло на следующий день после того, как США вместе с Японией перебросили корабли ВМС в Филиппинское море в рамках военных учений.

Тем временем отстраненная от мира Северная Корея активизировала свои ракетные испытания.

Ближний Восток

В этом году были атакованы базы, где размещены американские войска в Ираке и Сирии. Недавно противоракетная оборона США объединилась с ОАЭ, чтобы перехватить ракеты, выпущенные хуситами, которые были направлены на авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ, где размещены американские войска.

А еще есть Иран. После того как США под руководством бывшего президента Дональда Трампа разорвали международное соглашение, направленное на блокирование ядерного потенциала Тегерана, Иран оказался ближе к получению ядерного оружия.

Глобальная роль США

Все эти нестабильные ситуации формируются годами, но возникает вопрос, какую роль будут играть США в дальнейшем.

Напряжение вокруг Украины свидетельствует о том, что оппоненты Америки чувствуют слабость Вашингтона.

"Вызовы для глобальной роли США возникают в тот момент, когда за границей распространена идея, что Вашингтон не является столь влиятельной силой, какой был во второй половине 20 века. Несмотря на заверения Байдена, что "Америка вернулась", хаотический вывод войск из Афганистана в прошлом году поднял вопрос доверия к США. Противники Вашингтона знают, что американцы истощены 20-летней войной за границей, и этот фактор может подталкивать их к идее, что Вашингтон может отказаться от своих стратегических обязательств по политическим причинам" , – говорит аналитик Стивен Коллинсон.

"Фактор Путина"

Президент РФ Владимир Путин прямо или косвенно причастен к большинству этих проблем – от Украины до Сирии и Азии.

Никто точно не знает, что задумал Путин. Старший научный сотрудник Института Брукингса Фиона Хилл приводит убедительный довод. По ее мнению, Путин "хочет выселить Соединенные Штаты из Европы". Журналист Джилл Догерти также согласна с этим мнением.

"Они хотят переиграть конец холодной войны" , – считает Догерти.

По словам Хилл, Путин чувствует, что американское влияние идет на спад.

"Он считает, что Соединенные Штаты сейчас находятся в таком же затруднительном положении, в котором оказалась Россия после распада Советского Союза: слабость внутри страны и отсутствие интереса к проблемам за рубежом", - добавляет Хилл.

Решения США по Украине будут ощущаться во всем мире, считает аналитик.

Хилл утверждает, что кроме вызовов для НАТО, агрессия Путина в Украине угрожает "системе ООН и может поставить под угрозу договоренности, гарантировавшие суверенитет государств после Второй мировой войны — подобно вторжению Ирака в Кувейт в 1990 году, но на уровне большего масштаба" .

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