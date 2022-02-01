На Землю обрушится гигантское облако солнечной плазмы

Специалисты США спрогнозировали геомагнитную бурю 2-3 февраля из-за прибытия выброса корональной массы (CME) — гигантского облака солнечной плазмы, порожденного вспышкой на Солнце 29 января. Об этом сообщается на сайте Американского центра космических данных, сообщает Лента.Ру.

Ученые отмечают, что солнечная вспышка относится к классу М1, то есть способна вызывать кратковременные сбои в радиосвязи в полярных регионах Земли, а также нарушения в функционировании спутников. Вспышка связана с асимметричным выбросом корональной массы, который движется в сторону Земли со скоростью 662 километра в секунду. Ожидается, что 2 февраля выброс вызовет умеренную геомагнитную бурю (уровень G2), которая будет сопровождаться полярными сияниями на низких широтах. 3 февраля сила геомагнитной бури снизится до слабого уровня (G1).

Известно, что опасные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью и способные нанести ущерб электронному оборудованию, происходят каждые 25 лет. Менее сильные, но все же опасные бури случаются каждые три года. Всего существует пять уровней опасности, при этом G5 являются самыми экстремальными и способны выводить из строя системы электроснабжения.