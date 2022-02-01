Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят Украину

Министры иностранных дел Австрии, Чешской Республики и Словакии посетят Украину на следующей неделе, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе Дмитрий Кулеба также проведет переговоры в Киеве с министрами иностранных дел Австрии, Чешской Республики и Словакии" , - сказал Николенко.

Он указал, что через несколько дней в Украине также будут принимать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а 7-8 февраля с совместным визитом в Украину прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые осуществят поездку на Донбасс.