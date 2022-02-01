Стартовала продажа обновленного спортседана Mercedes-AMG

Немецкая компания Mercedes-Benz начала продажи в Европе суперкара AMG GT 63 S E Performance. Специально к запуску модели подготовили эксклюзивное исполнение AMG Special Edition, сообщает Обозреватель.

Представленный широкой общественности на автошоу в Мюнхене осенью прошлого года, обновленный спортседан стал самым дорогим в истории бренда. Стоимость новинки начинается с отметки 196897 евро, а специальная версия AMG Special Edition обойдется минимум в 218674 евро.

AMG Special Edition отличается особым цветом Green Hell Magno. Источник: Mercedes-Benz AG

От остальных представителей семейства AMG Special Edition отличается особым цветом Green Hell Magno, названным в честь знаменитой гоночной трассы "Нюрбургринг". Кроме того, новинка получила 21-дюймовые кованные диски AMG в черном матовом цвете. Также автомобиль можно будет заказать в цвете Rubellite Red с ярким хромированным декором и сияющими 21-дюймовыми дисками серебристого цвета.

Под капотом Mercedes-AMG GT 63 S E Performance располагается 4-литровый V8 с двумя турбинами, а помогает ему электромотор, расположенный в блоке с главной передачей на задней оси. Суммарная мощность гибрида достигает 843 "лошадок", а крутящий момент достигает впечатляющей величины 1400 Нм. С таким арсеналом новинка способна разогнаться до первой "сотни" всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 316 км/ч. При этом средний расход топлива по утверждению создателей составляет всего 8,6 л/100 км. Кроме того, батарея емкостью 6,1 кВт позволяет проехать исключительно на электротяге до 12 км.

Салон Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Источник: Mercedes-Benz AG

Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию с широким набором вспомогательных систем помощи водителю. А высокий уровень ездового комфорта обеспечит пневмоподвеска, управляемая электроникой. Справиться с мощным болидом поможет тормозная система с карбоно-керамическими дисками.