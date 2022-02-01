Украина и Польша договорились о строительстве газопровода

Украина и Польша договорились о построении газопровода. Это позволит нарастить объем газа, поставляемого на Восток, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмигалем, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем - ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем" , - рассказал Моравецкий.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его.

"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда" , - добавил Моравецкий.

В свою очередь он подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" является геополитической угрозой безопасности Европы.