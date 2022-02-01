Украина хочет созвать дебаты в Генассамблее ООН
Украина запланировала созвать дебаты в Генассамблее ООН — хочет обсудить ситуацию в Крыму и ОРДЛО, сообщает Деловая столица.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко.
Такое заседание Украина хочет провести в феврале.
"В феврале планируем созвать дебаты в Генассамблее ООН, чтобы обсудить при участии широкого круга государств ситуацию на временно оккупированных территориях", — заявил он.
Николенко прокомментировал намерения РФ по проведению 17 февраля брифинга Совета безопасности по вопросам невыполнения минских соглашений.
"Украина использует этот случай, чтобы представить факты невыполнения РФ своих обязательств", — сказал Николенко.