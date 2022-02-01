В Раде официально объявили о выходе Воронько из "Слуги народа"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук официально объявил о выходе депутата Олега Воронько из фракции "Слуга народа", сообщает Новое время.

"Сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа" , — сказал Стефанчук на пленарном заседании Верховной Рады.

Сам Воронько заявил, что за два с половиной года идеалы парламентского большинства "стремительно деградировали вплоть до уголовного преследования тех депутатов, которые имеют смелость высказывать несогласие с политикой Банковой" .

Сейчас нардеп входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова Разумная политика.