В Раде официально объявили о выходе Воронько из "Слуги народа"
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук официально объявил о выходе депутата Олега Воронько из фракции "Слуга народа", сообщает Новое время.
"Сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа", — сказал Стефанчук на пленарном заседании Верховной Рады.
Сам Воронько заявил, что за два с половиной года идеалы парламентского большинства
"стремительно деградировали вплоть до уголовного преследования тех депутатов, которые имеют смелость высказывать несогласие с политикой Банковой".
Сейчас нардеп входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова Разумная политика.