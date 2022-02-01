МАУ анонсировала расширение маршрутов на лето-2022

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022, сообщает УНИАН.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, расширение сети МАУ с хабом в Международном аэропорту "Борисполь", в частности, предусматривает возобновление программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк (США) и Торонто (Канада).

Киев (KBP) – Торонто (YYZ) - Киев (KBP) – с 01.06.2022 каждую среду и субботу

Киев (KBP) – Нью-Йорк (JFK) – Киев (KBP) - с 02.06.2022 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям

Рейсы в Нью-Йорк и Торонто будут выполняться на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER в трехклассовой компоновке салона с кабинами: бизнес, эконом-премиум и эконом.

Кроме этого, авиакомпания анонсировала возможность добраться в более чем 30 городов США и Канады через аэропорты Нью-Йорка и Торонто вместе с партнерами, в частности до Монреаля (YMQ), Оттавы (YOW), Виннипега (YWG), Ванкувера (YVR), Бостона (BOS), Лос-Анджелеса (LAX), Сан-Франциско (SFO) и других городов.

В целом, начиная с июня 2022 года, МАУ планирует расширить оригинальную сеть по маршрутам:

Киев (KBP) – Ницца (NCE) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Брюссель (BRU) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Хельсинки (HEL) – Киев (KBP)

Киев KBP) – Копенгаген (CPH) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Стокгольм (ARN) – Киев (KBP)

Одесса (ODS) – Вильнюс (VNO) – Одесса (ODS)

Киев (KBP) – Варшава (WAW) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Вена (VIE) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Нью-Йорк (JFK) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Торонто (YYZ) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Венеция (VCE) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Дюссельдорф (DUS) – Киев (KBP)

Киев (KBP) – Цюрих (ZRH) – Киев (KBP)

Львов (LWO) – Тель-Авив (TLV) – Львов (LWO)

Киев (KBP) – Будапешт (BUD) – Киев (KBP)

Кроме того, с июня 2022 года МАУ намерен начать полеты по совершенно новым маршрутам:

Аликанте (ALC)

Осло (OSL)

Также с июня текущего года МАУ увеличит количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня 2022 года, рейсы будут выполняться пять раз в неделю на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER:

Киев (KBP) – Дели (DEL) – ежедневно, кроме понедельника и субботы

Дели (DEL) – Киев (KBP) – ежедневно, кроме вторника и воскресенья

В то же время в авиакомпании посоветовали внимательно следить за обновлением правил и эпидемиологическими ограничения той или иной страны назначения. Сделать это можно с помощью интерактивной карты МИД Украины.