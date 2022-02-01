Сколько электромобилей украинцы приобрели с начало года

За январь 2022 года парк электромобилей в Украине увеличился на 689 машин. В сравнение предыдущими месяцами, покупатели электрокаров немного снизили темп, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано 34 211 электрокаров. Декабрь 2021 года завершился на отметке в 33 522 электромобиля. Традиционно в статистике, предоставленной сервисными центрами МВД, подсчитаны и новые машины, и электромобили, импортированные с пробегом.

За первый месяц 2022 года парк электромобилей в нашей стране увеличился ровно на 2 процента. С таким темпом в 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Как и прежде, по количеству электрокаров на Киев и Киевскую область приходится 7475 и 3906 машин на электротяге соответственно. На втором месте – Одесская область с результатом в 4932 авто. Тройку лидирующих регионов замыкает Харьковская область, в которой зарегистрировано уже 3307 электромобилей. Меньше всего электрокаров зарегистрировано в Луганской, Черниговской и Сумской областях.