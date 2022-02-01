Криптозима отменяется: биткоин и Ethereum пошли вверх

На прошлой неделе курс первой криптовалюты опустился до минимума с начала августа 2021 года. Ethereum за один только январь подешевел на 35%. Многие эксперты рынка предрекали скорое начало криптозимы, во время которого курс идет вниз и не обновляет максимумы, сообщает УНИАН.

Но первая неделя февраля на рынке криптовалют началась с позитива: за последние сутки капитализация всех криптовалют мира увеличилась на 5% и достигла уровня в $1,76 трлн, по данным CoinMarketCap.

В структуре рынка преобладает биткоин, на который приходится 41,5%, если исходить из капитализации. За сутки актив подорожал почти на 4% – за одну монету сейчас дают $38,3 тыс. Вторая по величине криптовалюта в мире Ethereum за последние 24 часа прибавила вдвое больше – на 9,2% – и превысил отметку в $2,7 тыс.

Самый большой рост в топ-10 монет по капитализации продемонстрировала монета Terra – почти 20%. Интересно, что любимая криптовалюта Dogecoin, наоборот, вылетела из топ-10: по капитализации ее обошла Polkadot, которую многие криптоэксперты называют одним из самых перспективных активов 2022.

Изображение: Coinmarketcap

Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

В качестве примера эксперты приводят ситуацию с Илоном Маском и "Макдоналдсом", когда на хайпе был создан токен Grimacecoin, стоимость которого буквально за пару часов выросла с 0,008 долларов до 2,08 долларов. То есть, временный рост составил более 285 000%. Однако со временем цена упала до $0,60.