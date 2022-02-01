Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент страны, народный депутат Петр Порошенко вышли бы во второй тур выборов президента, если бы голосование проводилось в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного "Центром Разумкова", сообщает Интерфакс-Украина.

Так, за Зеленского готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных и 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Порошенко - 16,2% и 24,2% соответственно.

Третье место в рейтинге занимает нардеп Юлия Тимошенко: её готовы поддержать 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, четвертое место у экс-спикера, нардепа Дмитрия Разумкова - 5,5% и 8,2% соответственно.

На пятом месте рейтинга нардеп Юрий Бойко и экс-нардеп Евгений Мураев: за каждого из них готовы проголосовать по 4,7% всех респондентов и по 7% опрошенных, которые точно пойдут на выборы и определились с выбором.

Кроме того, за политика Игоря Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за экс-премьера Владимира Гройсмана - 2,1% и 3,1% соответственно, за экс-нардепа Олега Ляшко - 1,3% и 2,0%, за нардепа Виктора Медведчука 1,1% и 1,6%, за экс-нардепа Олега Тягнибока 0,6% и 0,9%.

Социологи сообщают, что по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), при этом рейтинг В.Гройсмана снизился (с 4,1 до 2,1%).

"62,5% опрошенных не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором" , - подытожили социологи.

Социологическое исследование "Электоральные ориентации граждан Украины (январь 2022г.)" проводилось социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом CATI (телефонный опрос).

Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.