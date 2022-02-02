Названы лучшие импровизаторы среди знаков зодиака
Три из 12 знаков зодиака могут импровизировать, речь идет о Водолеях, Весах и Близнецах, сообщает УНИАН.
Водолеи чаще всего импровизируют в творческой сфере деятельности, сообщает астролог Людмилы Булгаковой. По ее словам, эти зодиакальные представители не хотят повторять то, что уже кто-то сделал, ищут свои пути и импровизируют.
"...Лучше всего это получается у актеров, которые таким образом работают над ролью, находя новые грани своего образа...", – отметила эксперт.
Астролог добавила, что Весы прибегают к импровизации для того, чтобы выпутаться из сложной жизненной ситуации, тогда, когда не знают, какой шаг сделать в отношениях с определенным человеком.
Эксперт отметила, что Близнецы могут быстро ориентироваться даже в сложных ситуациях и принимать беспроигрышные решения.
"...Они практически сразу понимают, что нужно сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом, – к тому же как в профессии, так и в (личной – Ред.) жизни – и ведут себя должным образом...", – поделилась астролог.