Названы лучшие импровизаторы среди знаков зодиака

Три из 12 знаков зодиака могут импровизировать, речь идет о Водолеях, Весах и Близнецах, сообщает УНИАН.

Водолеи чаще всего импровизируют в творческой сфере деятельности, сообщает астролог Людмилы Булгаковой. По ее словам, эти зодиакальные представители не хотят повторять то, что уже кто-то сделал, ищут свои пути и импровизируют.

"...Лучше всего это получается у актеров, которые таким образом работают над ролью, находя новые грани своего образа..." , – отметила эксперт.

Астролог добавила, что Весы прибегают к импровизации для того, чтобы выпутаться из сложной жизненной ситуации, тогда, когда не знают, какой шаг сделать в отношениях с определенным человеком.

Эксперт отметила, что Близнецы могут быстро ориентироваться даже в сложных ситуациях и принимать беспроигрышные решения.