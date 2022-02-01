В США предложили легализовать биткоин: какой штат станет первым

Биткоин предложили легализовать в качестве законного платежного средства в американской Аризоне. Теперь этот штат может стать первым, признавшим криптовалюту на высочайшем уровне, хотя это и противоречит Конституции США, сообщает Обозреватель.

Соответствующее предложение поступило от главы комитета по изучению технологии распределенного реестра и криптовалют Легислатуры Аризоны Венди Роджерс. Если ее законопроект SB 1341 будет принят, первую криптовалюту начнут использовать для выплат зарплат, а также будут принимать для оплаты долгов, налогов, государственных сборов и других обязательств.

Чтобы вступить в силу, законопроект должен быть принят Сенатом и Палатой представителей Легислатуры Аризоны. После этого документ должен быть подписан губернатором – республиканцем Дагом Дьюси.

Главное препятствие для этого – американская Конституция. Согласно основному закону, на всей территории США действует только одно законное платежное средство – доллар, и другие варианты отдельные штаты создавать не могут. Такое право есть только у главного законодательного органа – Конгресса США.

Комитет по изучению технологии распределенного реестра и криптовалют Легислатуры Аризоны Венди Роджерс возглавила в сентябре 2021 года. В связи с этим она пообещала сделать этот штат криптодружественным.

В прошлом сенатор вносила и другие инициативы. В том числе, она предлагала легализовать возможность выплаты местными властями в Аризоне зарплат в криптовалюте, исключить такой тип активов из расчета налога на имущества и не облагать налогами и сборами блокчейн-технологии, а также сделать невозможным запрет использования цифровых валют в штате.

Впрочем, сама Роджерс признавалась, что не особо понимает криптотехнологии и, в частности, мем-коины Shiba Inu (SHIB) и Dogecoin (DOGE). Но при этом она выступает за равный доступ граждан ко всем цифровым активам.