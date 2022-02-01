Топ-5 производителей ноутбуков по результатам 2021-го

Исследовательская фирма Strategy Analytics представила отчёт о поставках ноутбуков по итогам четвёртого квартала 2021-го и всего прошлого года в целом. Пять крупнейших производителей смогли заметно улучшить свои показатели в сравнении с 2020-м, сообщает 4PDA.

Расположение производителей ноутбуков в рейтинге идентичное как по результатам четвёртого квартала, так и всего 2021-го. Под конец года поставки немного сократились, но по итогам всего 2021-го было отгружено в общей сложности 268,3 миллиона устройств, что на 19% больше по сравнению с 2020-м.

Больше всех ноутбуков в 2021 году отгрузила Lenovo — 63,4 миллиона единиц, или 24% от общего числа. С небольшим отрывом и 59 миллионами устройств на втором месте расположилась HP. Далее в рейтинге обосновались Dell (45,7 миллиона), Apple (24,4 миллиона) и Acer (20,1 миллиона). Наибольший рост из всей пятёрки показала HP — на 29% больше отгруженных лэптопов в сравнении с результатом 2020-го.

По словам экспертов Strategy Analytics, в четвёртом квартале 2021 года увеличился спрос на устройства премиум-класса. Это связывают с выходом Windows 11 и всевозможными скидками в честь новогодних праздников.