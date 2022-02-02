Что нужно знать о бальзаме для губ: опасные и полезные ингредиенты в составе

Состав бальзама для губ больше всего влияет на его результативность. Когда губы требуют увлажнения и питания, то стоит использовать это косметическое средство. Однако заранее узнайте, как его выбрать и использовать, какие ингредиенты могут быть опасными, какие полезными, сообщает 24 Канал.

В холодные времена года бальзам для губ становится маст-хэвом едва ли не каждой косметички. Но важно знать, что отдельные компоненты в составе средства могут лишь создавать эффект увлажнения, а на самом деле только сушить и раздражать кожу.

Что нужно знать о бальзаме для губ

Каких ингредиентов избегать в составе бальзама для губ

Ароматизаторы. Средство с сильным запахом может быть опасным для губ. Ароматизированные бальзамы обычно содержат циннаматы – это вещества, которые вызывают раздражение и аллергические реакции. Кроме этого, когда бальзам чрезмерно пахнет чем-то съедобным, то возникает немалый соблазн облизать губы, а от этого они становятся более сухими и трескаются.

Фенол и ментол. Ингредиенты обычно попадаются в составе бальзамов с эффектом "увеличения губ". Они раздражают кожу губ, стимулируют кровообращение, из-за чего действительно объем уст может визуально увеличиться. Однако не стоит прибегать к такому способу ради недолговременного результата. Упомянутые вещества могут спровоцировать раздражение и повышенную сухость деликатной кожи губ. В частности, когда фенол попадает на внутреннюю слизистую губ, то травмирует ее, а иногда даже вызывает аллергическую реакцию.

Ингредиенты обычно попадаются в составе бальзамов с эффектом "увеличения губ". Они раздражают кожу губ, стимулируют кровообращение, из-за чего действительно объем уст может визуально увеличиться. Однако не стоит прибегать к такому способу ради недолговременного результата. Упомянутые вещества могут спровоцировать раздражение и повышенную сухость деликатной кожи губ. В частности, когда фенол попадает на внутреннюю слизистую губ, то травмирует ее, а иногда даже вызывает аллергическую реакцию. Парафин и петролатум. Такие компоненты создают на поверхности губ барьер, который предназначен для удерживания влаги, что помогает сохранять губы дольше увлажненными. Однако на самом деле вы получите противоположный эффект. Барьер, который образуют парафин и петролатум, закрывает доступ кислорода к губам, они становятся сухими и раздраженными. В результате – замкнутый круг: бальзам вроде на губах, но ощущение сухости никуда не исчезает. Поэтому отсюда возникает желание наносить еще больше бальзама, но это ничего не изменит.

Какие ингредиенты искать в составе бальзама для губ

Бальзам должен удерживать влагу в коже. Поэтому всегда ищите окклюзионные вещества в составе средства для увлажнения губ. Среди них: масло ши, пчелиный воск, ланолин, сквалан, масла кокоса и жожоба, минеральное масло, карбамид, диметикон и вазелин.

Для дополнительного питания также стоит обратить внимание на бальзамы с витамином E в составе. Полезными для кожи губ еще будут гиалуроновая кислота, церамиды, ниацинамид и линолевая кислота. Последних 3 необходимы для быстрого восстановления после сильного обветривания: они не только увлажнят, но и обеспечат быстрое заживление трещинок.

Как правильно использовать бальзам для губ

Важно запомнить, что бальзам не должен быть на губах постоянно. Многие люди, которые навязчиво используют средство, превращают это во вредную привычку. Дерматологи убеждены, что чрезмерное увлажнение губ мешает их отшелушиванию. Из-за этого более глубокий слой кожи, отвечающий за ее регенерацию, не получает сигнал о сухости и не производит новые клетки. Это приводит к тому, что губы остаются все время сухими.

Старайтесь поэтапно уменьшать количество раз нанесения бальзама. Сначала это может быть некомфортно, но впоследствии кожа губ адаптируется. Наиболее идеальным вариантом является использование бальзама в качестве увлажняющего крема для лица – два раза в день. Этого достаточно, чтобы сохранить необходимый уровень увлажнения.