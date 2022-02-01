В сборной Украины на Олимпиаде – два новых случая коронавируса

Два новых зараженных коронавирусом обнаружено в украинской делегации на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Вслед за старшим тренером мужской команды по биатлону Юраем Санитрой на самоизоляцию отправляются еще двое его коллег, сообщает Обозреватель.

Два положительных теста на коронавирус сдали представители обслуживающего персонала биатлонной сборной. По информации источника, тесты всех десяти спортсменов оказались негативными. Однако в команде с тревогой каждый день ждут результаты очередных анализов. Санитра находится в Китае и общается с персоналом команды дистанционно.

Кроме словацкого специалиста, в "заточении" побывал уже тренер женской команды Игорь Ященко. В воскресенье его тест показал положительный результат, а уже в понедельник, 31 января, – отрицательный.

После этого специалиста вернули с самоизоляции в сборную. Всего в нашей сборной – пять тренеров: еще наставники женской команды словенец Урош Велепец и Александр Кравченко, а также Алексей Кравченко, который работает с мужчинами.