Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов, способствовавших оккупации Крыма

Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов, способствовавших оккупации Крыма

Верховная Рада образовала временную следственную комиссию (ВСК) Автономной Республики Крым, сообщает УНИАН.

За принятие постановления с регистрационным номером 4657 проголосовало 229 народных депутатов Украины.

Постановлением определено, что основными задачами ВСК являются проведение проверки сведений относительно фактов содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Автономной Республики Крым в 2013-2014 годах; а также сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для расследования которых образована Временная следственная комиссия.

Председателем ВСК избрали народного депутата Украины Игоря Копытина (фракция "Слуга народа"), заместителем – народного депутата Григория Немырю (фракция "Батькивщина").

В состав Временной следственной комиссии избрали таких народных депутатов: Елизавету Богуцкую, Андрея Задорожного, Юрия Здебского, Евгению Кравчук, Людмилу Марченко, Валерия Стернийчука, Сергея Швеца (все из фракции "СН"), Олега Волошина (фракция "ОПЗЖ").

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