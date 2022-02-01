Союз Украины, Польши и Британии: Кулеба рассказал о деталях

Украина, Польша и Великобритания действительно создают новый малый альянс для укрепления пояса безопасности и усиления Балто-Черноморской оси. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

По его словам, с инициативой создания такого трехстороннего формате сотрудничества в октябре 2021 года выступила Украина.

"Я благодарен откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад" , – отметил Кулеба.

Он добавил, что этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

"Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось" , – резюмировал Кулеба.

В свою очередь польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил на брифинге в Киеве, что новый политический формат между Украиной, Польшей и Великобританией будет представлять собой сотрудничество в сфере безопасности в регионе.

"Главной ценностью является, естественно, безопасность в регионе. Благодаря безопасности может развиваться культура, экономика, торговля. Мы все в регионе в этом заинтересованы. Это сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе" , – сказал Моравецкий.

По его словам, формат политического сотрудничества, который создают министерства иностранных дел трех стран, является очень важным.