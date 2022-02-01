Перепады температур и мокрый снег: погода 2 февраля

Почти по всей территории Украины днем будет плюсовая температура воздуха, а ночью в некоторых областях прогнозируется -10°С.

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В среду, 2 февраля, в западных регионах (кроме Закарпатья) столбики термометров будут держаться на отметках от 0 до +2°С, ночью будет прохладнее - от -3°С до -8°С. В центральных областях ожидается от +1°С до +3°С днем и от -2°С до -7°С ночью. В северной части Украины днем термометры покажут от -1°С до 1°С, а ночью на этой территории будет холоднее всего – от -7°С до -10°С. В восточных и южных областях воздух прогреется до +2...+5°С днем, а ночью синоптики прогнозируют среднюю температуру -1°С...-3°С. Теплее всего будет в Крыму, где "плюс" будет держаться в течение суток - от +6°С до +8°С днем и +2°С до +4°С ночью.

Осадки 2 февраля ожидаются в виде снега и мокрого снега на западе, на юге и востоке в виде мокрого снега и дождя, а на остальной территории страны без существенных осадков. Почти во всех западных областях прогнозируется ветер 14-25 км/ч, в южных, центральных регионах, а также в Закарпатской и Харьковской областях будет спокойнее – в среднем 4-14 км/ч. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют ветер со скоростью 11-18 км/ч. Самый сильный ветер будет в Крыму – 18-29 км/ч.

В столице Украины, Киеве, 2 февраля столбики термометров покажут от 0°С до +2°С в течение дня, ночью похолодает до -7°С, ветер 11-18 км/ч, существенные осадки не прогнозируются.