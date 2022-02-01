Нардеп Гузь устроил стычку в Верховной Раде

Народный депутат группы "За майбутнє" Игорь Гузь устроил стычку с охраной Верховной Рады, сообщает Левый берег.

Инцидент произошел до начала утреннего заседания, на котором ожидают президента Украины Владимира Зеленского по случаю открытия новой, седьмой, сессии ВРУ девятого созыва.

Депутат пытался пронести в зал Верховной Рады большой пакет. По его словам, с флагами стран НАТО. Но охрана парламента этому препятствовала, потому что это запрещено Регламентом ВР.

Однако Гузь устроил толкотню с охраной и пронес флаги в сессионный зал.