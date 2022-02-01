Производитель Mercedes-Benz сменил название

Немецкий автоконцерн Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group. Компания завершила реструктуризацию, сообщает Новое время.

Немецкий автопроизводитель Daimler AG меняет название и с 1 февраля этого года называться Mercedes-Benz Group.

Такой ребрендинг знаменует завершение масштабной реструктуризации компании, которая началась в конце 2021 года.

Грузовое подразделение Daimler Truck вывели в отдельную компанию. Она торгуется на Франкфуртской фондовой бирже под тикером DTG. Mercedes-Benz Group сохраняет в компании долю 35%.

Компания Mercedes-Benz Group сосредоточится на производстве легковых автомобилей. Компания будет торговаться на фондовом рынке под тикером MBG. Эмблема автопроизводителя останется той же — трехлучевая звезда Mercedes.

Никаких изменений для акционеров не будет. Акции Mercedes-Benz Group AG останутся в списке немецких фондовых индексов DAX.

Автопроизводитель подтвердил свое намерение начать выпуск электромобилей и занять лидирующие позиции на этом рынке.