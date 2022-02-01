Выход нового флагмана Samsung задержится
Старт продаж смартфонов линейки Samsung Galaxy S22 задержится на месяц, пишет портал PhoneArena со ссылкой на данные инсайдера Джона Проссера, сообщает Газета.ru.
Модель Samsung Galaxy S22 Ultra поступит в магазины с 25 февраля – спустя две недели после релиза, намеченного на 9 февраля.
Что же касается Galaxy S22 и Galaxy S22+, то первые покупатели получат их только 11 марта. По словам Проссера, проблемы в цепочках поставок стали главной причиной переноса дат начала продаж смартфонов.
Флагманская модель Galaxy S22 Ultra должна заменить собой ранее отмененную линейку Note. Дизайн устройства будет приближен к серии Note благодаря более «угловатому» виду. Кроме того, смартфон получит поддержку фирменного стилуса S Pen.