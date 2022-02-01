Компания Tesla отзывает более 53 тыс. автомобилей

Компания Tesla отзывает в США 53 822 электромобиля, выпущенных с 2016 по 2022 год. Их владельцы могут столкнуться с программным сбоем автопилота, из-за которого машина продолжает движение даже там, где дорожные знаки запрещают проезжать без остановки, сообщает Автоновости дня.

Как сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA), отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model X 2016—2022 годов выпуска, Model 3 2017—2022 годов выпуска и Model Y 2020—2022 годов.

Поводом для отзыва стала функция rolling stop (остановка на ходу), которая, будучи заложенной в базовое ПО системы автономного вождения, может позволить автомобилю продолжить движение даже под знаками, запрещающими проезд без остановки.

Об авариях, произошедших из-за этой ошибки, пока ничего неизвестно, но Tesla уже пообещала выпустить новую версию программного обеспечения без функции rolling stop.