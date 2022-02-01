Ахметов прокомментировал, как Татаров стал его юристом

Владелец SCM рассказал о сотрудничестве с адвокатской структурой Креденс, где ранее работал Олег Татаров. По словам Ахметова, ему порекомендовали данную юрфирму. Однако бизнесмен не уточнил, о ком идет речь, сообщает Новое время.

В переданном редакции через пресс-службу ответе на вопрос о знакомстве с вип-чиновником крупнейший бизнесмен ответил так:

«У меня никаких отношений с господином Татаровым нет. В 2020 году меня приглашали в НАБУ для дачи показаний, и в качестве юристов мне порекомендовали фирму, в которой на тот момент работал Олег Татаров. До этого мы не были знакомы и после никаких контактов не поддерживаем».

Непосредственно защитой интересов миллиардера занимались Наталья Дригваль и Артем Трекке, два старших партнера юрфирмы Креденс, в которой Татаров был соучредителем.

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин озвучил свою версию, почему самый состоятельный олигарх остановил свой выбор на Татарове, имея возможность нанять лучших адвокатов.

"Татаров помогал добиться выгодных экспертиз по делу Роттердам+" , — допустил в комментарии НВ Шабунин.

"Возможно, это связано с делом о так называемой формуле Роттердам+. НАБУ подозревала в нанесении убытков государству от ее внедрения топ-менеджера ахметовской компании ДТЭК Ивана Гелюха" , — говорится в статье.

«Большинство успешных адвокатов в наше время сильны тем, что у них есть связи и возможность контактировать с судьями. Это в первую очередь „решалово“, — добавил экс-начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. — И касается не только Татарова, а и всей правоохранительной системы».

Напоминим, в феврале 2020 года, за полгода до назначения Татарова в Офис президента, журналисты зафиксировали Татарова у здания НАБУ вместе с Ринатом Ахметовым.