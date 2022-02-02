Aston Martin представила самый мощный кроссовер DBX707
Британская компания Aston Martin явила миру самую мощную версию своего кроссовера DBX. Автомобиль получил индекс 707, который обозначает мощность расположенного под капотом V8, сообщает Обозреватель.
Совсем недавно в Aston Martin пообещали представить "самый мощный внедорожник в мире". Сказано – сделано! Компания презентовала версию DBX707 с битрубированным V8.
За основу для новинки взяли 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом от AMG. После доработки и изменений настройки турбин мощность удалось увеличить на 157 л.с., а крутящий момент довести до 900 Нм (+200 Нм). Реализовать потенциал форсированного двигатели помогает модернизированная 9-ступенчатая роботизированная коробка передач с "мокрым" сцеплением.
Также в процессе работы над новинкой были перенастроены блоки управления всеми системами, включая полноприводную трансмиссию и дифференциал ограниченного трения. В результате на разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч, что на 4 км/ч больше, чем у обладателя прежнего титула "самого быстрого люксового SUV" – Bentley Bentayga Speed.
Для лучшей управляемости и повышения динамических характеристик инженеры перенастроили адаптивную пневмоподвеску, а установили новые пружины и новый усилитель руля. В стандартную комплектацию новинки вошли карбоно-керамические диски диаметром 420 мм спереди и 390 мм – сзади. В "базе" предлагаются 22-дюймовые диски, но можно заказать 23-дюймовые.
Внешне автомобиль доработали с точки зрения аэродинамики. 707-й выглядит более агрессивно за счет иных бамперов, более крупной облицовки радиатора, а также переднего сплиттера. По бокам появились дополнительные аэродинамические "крылья", а в новый задний бампер с "квартетом" выхлопных патрубков имплантировали развитый диффузор. Дополняет образ новый задний спойлер.
В салоне изменилась панель приборов. На центральной консоли появились новые переключатели выбора режима движения, в том числе специальные кнопки для настройки подвески, ESP, режима ручного выбора передач и активного выхлопа, что позволит водителю менять свои предпочтения, не заходя в сенсорное меню, как на DBX.
Также для модели подготовили новые спортивные кресла с электрической регулировкой по 16 параметрам и подогревом. Для новинки подготовили собственные варианта отделки интерьера, а для тех, кому они покажутся недостаточно изысканными, смогут обратиться к мастерам фирменного подразделения Q by Aston Martin.
Производство DBX707 стартует до конца первого квартала нынешнего года, а первые покупатели смогут получить внедорожник уже в апреле.