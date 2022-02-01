В Донецке нашли бомбу в здании "райадминистрации"

В здании "администрации" Киевского района оккупированного Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем Telegram-канале написал "мэр" Донецка при группировке "ДНР" Алексей Кулемзин.

Так,1 февраля по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании здания "администрации", после чего 49 сотрудников и 10 посетителей были эвакуированы. Никто не пострадал.

"ДНР" заявила, что при обследовании здания в одном из помещений нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

"Данное устройство, состоящее из четырёх четырёхсотграммовых тротиловых шашек и четырёх электродетонаторов, а также поражающих элементов должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон" , — заявили в "МГБ ДНР".

Боевики отметили, что "взрывное устройство с поражающими элементами" было уничтожено на месте.

"ДНР" заявила, что таким образом был предотвращен "террористический акт украинских спецслужб" в здании "администрации" Киевского района Донецка.