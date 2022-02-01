В Укрпоште с 1 февраля можно оплатить отправку посылки в интернете

Клиенты "Укрпошты" с 1 февраля могут оплатить стоимость доставки посылок онлайн, сообщает Деловая столица.

Оплатить доставку посылки онлайн можно на официальном сайте компании в "Личном кабинете".

"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале" , — пояснили в "Укрпоште".

Для клиентов, оформляющих отправку онлайн в личном кабинете или с помощью АРI, действует скидка 5% на внутренние отправления и 3-15% на международные.

"Эта услуга действует для оформления отправлений онлайн на внутренние: "Укрпочта Стандарт", "Укрпошта Экспресс" и международные отправления: "Мелкий пакет рекомендованный", "Посылка" и "EMS" , — добавили в компании.

Оплата за отправку онлайн взимается в два этапа.

Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки отправки при оформлении в "Личном кабинете".

А в отделении при передаче посылки к пересылке адресату осуществляется списание с карточного счета клиента "Личного кабинета" уточненной стоимости пересылки отправлений. Соответственно, в "Личном кабинете" статус "предварительная оплата" меняется на "оплачено".