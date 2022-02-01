Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

Кадры встречи в аэропорту "Борисполь" транслировали украинские телеканалы.

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter:

"Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".

Встреча Зеленского и Джонсона с представителями СМИ начнется в 19:00 в Мариинском дворце Киева.