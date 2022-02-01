Одесский завод шампанских вин продали на аукционе

Право на приватизацию целостного имущественного комплекса (ЦИК) Одесского завода шампанских вин (Одесса) выиграло принадлежащее Аскольду Ковалю ООО "Элитбуд групп" (Одесса), увеличившее в ходе торгов между семью компаниями стоимость актива в 2,3 раза – со стартовых 87,38 млн грн до 195,03 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая информация о итогах приватизационного аукциона 1 февраля обнародована на сайте площадки онлайн-аукционов "ProZorrо.Продажи" во вторник.

По данным торговой площадки, в аукционе участвовали семь компаний. Основными конкурентами "Элитбудгрупп" выступили ООО "Торговая компания "Тунелла" (Одесса, предложило 195,02 млн грн), ЧАО "Одесский завод шампанских вин" (Одесса, 195,01 млн грн) и ООО "Лейн групп" (Киев, 195,0 млн грн).

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственный акционер ООО "Элитбуд групп" с уставным капиталом 44 тыс. грн – Аскольд Коваль, которому также принадлежит четверть акций ООО "Винфорт" – компании-импортера и дистрибьютора алкогольных напитков в Украине.

Фонд госимущества ранее уточнил, что производственные мощности завода использовались арендатором - ЧАО "Одесский завод шампанских вин" для производства и розлива шампанского и игристых вин. С января 2018 года производственная деятельность на нем остановлена.