Одесский завод шампанских вин продали на аукционе

Одесский завод шампанских вин продали на аукционе

Право на приватизацию целостного имущественного комплекса (ЦИК) Одесского завода шампанских вин (Одесса) выиграло принадлежащее Аскольду Ковалю ООО "Элитбуд групп" (Одесса), увеличившее в ходе торгов между семью компаниями стоимость актива в 2,3 раза – со стартовых 87,38 млн грн до 195,03 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующая информация о итогах приватизационного аукциона 1 февраля обнародована на сайте площадки онлайн-аукционов "ProZorrо.Продажи" во вторник.

По данным торговой площадки, в аукционе участвовали семь компаний. Основными конкурентами "Элитбудгрупп" выступили ООО "Торговая компания "Тунелла" (Одесса, предложило 195,02 млн грн), ЧАО "Одесский завод шампанских вин" (Одесса, 195,01 млн грн) и ООО "Лейн групп" (Киев, 195,0 млн грн).

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственный акционер ООО "Элитбуд групп" с уставным капиталом 44 тыс. грн – Аскольд Коваль, которому также принадлежит четверть акций ООО "Винфорт" – компании-импортера и дистрибьютора алкогольных напитков в Украине.

Фонд госимущества ранее уточнил, что производственные мощности завода использовались арендатором - ЧАО "Одесский завод шампанских вин" для производства и розлива шампанского и игристых вин. С января 2018 года производственная деятельность на нем остановлена.

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