СБУ, БЭБ и прокуроры проводят обыски на ГОКах "Метинвеста"

Представители правоохранительных органов проводят на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено, сообщает Интерфакс-Украина.

"Метинвест" заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур: действия правоохранительных органов (представителей СБУ, БЭБ и прокуратуры) сопровождаются многочисленными нарушениями, обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", - говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что группа "Метинвест" является добросовестным украинским налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней. В 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Компания ведет хозяйственную деятельность на основе законности и правопорядка, а в своих отношениях с органами государственной власти руководствуется принципами открытости, добропорядочности и деловой практики.

"Метинвест" официально заявляет, что все предприятия группы открыто и прозрачно взаимодействуют с любыми контролирующими органами в том числе для опровержения неправдивой информации о невыполнении налоговых обязательств. Все документы, которые запрашиваются правоохранительными органами, предоставлялись добровольно и продолжают предоставляться в максимально сжатые сроки.

Группа "Метинвест" оперативно и в полной мере отвечает на все запросы, предоставляет документы и информацию, что является прямым свидетельством прозрачного ведения бизнеса. "Метинвест" поддерживает публичную позицию и призывает правоохранительные органы воздержаться от незаконных действий и прекратить давление на предприятия группы из-за якобы «неправильно рассчитанных налоговых отчислений», что вредит бизнес-партнерству компании и Украины в целом, резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

При этом самая большая выплата – налог на прибыль. В прошлом году украинские предприятия "Метинвеста" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями пополнили государственный и местные бюджеты на почти 33 млрд грн, что более чем в шесть раз превышает позапрошлогодний показатель.

Вторая по величине сумма платежей – единый социальный взнос, выплаты которого в 2021 году выросли на 10% по сравнению с 2020 годом – до 5,7 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших отчислений налог на доходы физических лиц. В прошлом году группа "Метинвест" вместе с ассоциированными и совместными предприятиями уплатила в казну Украины 5,2 млрд грн, что на 11% больше аналогичных выплат 2020 года.

В то же время плата за пользование недрами выросла на треть по отношению к позапрошлому году – до 2,9 млрд грн.

Существенными источниками наполнения государственного и местных бюджетов в Украине в 2021 году также стали экологический налог – 894 млн грн и плата за землю – 857 млн грн.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста".

"Метинвест" в 2020 году увеличил выплату налогов и сборов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 22,1 млрд грн. При этом за 15 лет работы группа перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

В начале распространения коронавируса "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Основными акционерами Metinvest B.V. являются группа "СКМ" (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".